Под Белгородом в результате обстрела погиб боец самообороны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели командира отделения батальона самообороны в результате обстрела поселка в Белгородском районе.

"В поселке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ (...) погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов. (...) полученные ранения оказались слишком тяжелыми. Боец погиб до прибытия в больницу", - написал Гладков в Telegram.

Губернатор пообещал помочь семье погибшего.

Также этим утром Гладков сообщил, что стало известно еще об одном раненном в результате атаки дрона в Белгородском районе в среду.

"В селе Нечаевка при атаке дрона пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочное ранение голени. От предложенной госпитализации отказался, лечение будет продолжать в амбулаторных условиях", - написал глава региона.

На месте атаки поврежден частный дом, добавил Гладков.

Он также сообщил о последствиях ночных атак ВСУ на населенные пункты Белгородской области.

"Сегодня ночью в городе Грайворон после сбросов взрывных устройств с БПЛА произошло возгорание кровли социального объекта, которое потушили бойцы самообороны и "БАРС-Белгород". В здании повреждены остекление и фасад. Также загорелась кровля административного здания - сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания", - проинформировал губернатор.

В Краснояружском районе ударам беспилотников подвергся хутор Вязовской.

"Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в хуторе Вязовской повреждены 6 частных домов, газовая труба и два автомобиля, один из которых уничтожен огнем", - уточнил Гладков.

Также пострадали от атак ВСУ два села Шебекинского округа.

"Сегодня ночью в Муроме после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом, хозпостройка и трактор. В Новой Таволжанке рано утром вследствие обстрела повреждены частный дом и надворная постройка, а также от удара дрона поврежден автомобиль", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в среду в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений один мужчина погиб на месте, еще один с ранениями самостоятельно обратился к врачам.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 102 украинских беспилотников и выпущено 24 боеприпаса в ходе 6 обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 36 населенных пунктов региона. Один человек погиб и трое ранены. Повреждено 29 частных жилых домов, 10 легковых и грузовых автомобилей, трактор, административный и социальный объекты, административное здание предприятия, складские помещения, хозпостройки, две ЛЭП и газовая труба.