В результате обстрела пострадал житель Шебекина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу", - написал губернатор в Telegram.

В результате попадания боеприпаса повреждены стена и остекление многоквартирного дома. Также повреждения зафиксированы у трех автомобилей.

