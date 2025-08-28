Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, связанный с экспроприацией украинского актива Сбербанка, следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается в материалах.

Ответчиками по этому делу выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. В качестве третьих лиц указаны Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в РФ, а также украинский Международный резервный банк (МР банк).

Подробности дела не раскрывались, его рассмотрение шло в закрытом режиме.

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

Арбитражный суд Московской области в начале октября 2024 года принял обеспечительные меры по этому иску.

Генпрокуратура просила наложить арест на все денежные средства Bank of New York на двух счетах в российском АО КБ "Ситибанк" и на средства JP Morgan на двух счетах в его дочернем ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - всего, по данным истца, на них находилось 93,5 млрд рублей.

При этом Генпрокуратура просила признать права собственности Сбербанка и взыскать в его пользу около $372 млн (на тот момент около 35 млрд рублей). Эта сумма находилась на корсчетах украинского Международного резервного банка в Bank of New York и JP Morgan Chase на момент экспроприации этого актива Сбера.

В итоге суд принял решение об аресте средств "в пределах заявленных исковых требований", сочтя, что принятие обеспечительных мер в этой редакции "сохранит существующее положение сторон до разрешения спора по существу (status quo) и предотвратит причинение значительного ущерба".