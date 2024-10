Генпрокуратура РФ подала иск к госорганам Украины и американским банкам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Московской области иск к государственным органам Украины и двум американским банкам, следует из картотеки дел.

Иск подан 30 сентября, ответчиками указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", а также The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A.

Одновременно с иском заместитель генерального прокурора РФ подал заявление о его обеспечении. Ни суть исковых требований, ни запрошенные обеспечительные меры в карточке дела на данный момент не раскрыты, Генпрокуратура о них также пока не сообщала.