Генпрокуратура РФ просит арестовать 93,5 млрд руб. двух банков США из-за изъятия украинского актива Сбера

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ из-за изъятия бывшей украинской "дочки" Сбербанка просит суд наложить арест на 93,5 млрд рублей, находящихся на счетах The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в двух российских "дочках" американских банков.

Такие обеспечительные меры заявлены по иску Генпрокуратуры к государственным органам Украины и двум американским банкам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами дела.

Ранее сообщалось, что ответчиками по этому делу указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. Иск был подан 30 сентября в Арбитражный суд Московской области.

В качестве третьих лиц выступают Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в РФ, а также украинский Международный резервный банк (МР банк, бывшая украинская "дочка" Сбера).

Генпрокуратура в ходе надзора за обеспечением безопасности РФ выявила факт посягательства ответчиков на экономический суверенитет страны путем противоправного изъятия ее активов и активов резидентов РФ за рубежом, цитирует источник текст иска.

Ведомство, по словам собеседника агентства, установило, что на имя Bank of New York в российском Ситибанке открыто два банковских спецсчета типа "С" на 6,3 млрд рублей, на имя JP Morgan в российском "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" - тоже два счета типа "С" на 87,2 млрд рублей. Общая сумма на этих счетах - 93,5 млрд рублей. Счета "С" были введены для предотвращения вывода денежных средств и активов из РФ нерезидентами из недружественных стран. Список операций по этим счетам ограничен определенным перечнем.

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года по иску Сбербанка взыскал с МР банка задолженность на 95,3 млн евро и $404,6 млн. Позднее Сбербанк подал еще целую серию исков к бывшей украинской "дочке". Выплаты МР банком или его ликвидатором в пользу Сбербанка не были произведены, отмечает источник.

Он обращает внимание на то, что у МР банка, пока он еще находился под контролем Сбербанка, были корреспондентские счета в Bank of New York (на $250,8 млн) и JP Morgan Chase (на $121,2 млн). Эти средства в отсутствие какого-либо судебного решения удерживаются этими американскими банками, ссылается источник на материалы дела. Сбербанку в добровольном порядке эти средства не возвращены, подчеркивает он.

"Наряду с этим, органы власти Украины самовольно присвоили капитал МР банка, депонированный в кредитно-финансовые учреждения США. Для его получения в американские банки ликвидатором МР банка направлены мемориальные ордера о переводе средств с его счетов в пользу Национального банка Украины", - цитирует собеседник агентства материалы дела.

Еще одним аргументом в иске выступает то, что власти США намерены передать имущество российского происхождения, включая "замороженные" активы Сбербанка и денежные средства МР банка, "для их использования против обороны и безопасности РФ", отмечает источник. В этих целях Конгресс США в апреле 2024 года принял закон, регламентирующий внесудебный порядок такой передачи.

Генпрокуратура полагает, что в такой ситуации нарушенные ответчиками публичные интересы РФ подлежат восстановлению путем признания права собственности Сбербанка на денежные средства МР банка, находящиеся на счетах в американских кредитных организациях ($371,96 млн). В последствии предполагается их взыскание в пользу Сбербанка.

"Сбербанк как акционер и кредитор имеет полное право на получение денежных средств МР банка, депонированных им в американские банки", - цитирует источник материалы дела.

Понесенный Сбербанком ущерб подлежит солидарному взысканию с ответчиков и погашению за счет средств американских банков, находящихся в России, отмечает собеседник.

В пользу Сбербанка предлагается обратить взыскание на 6,3 млрд рублей Bank of New York в Ситибанке, остальной ущерб погасить за счет средств на счетах JP Morgan в его российской "дочке".