Суд РФ принял обеспечительные меры по "украинскому" иску Генпрокуратуры

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в рамках иска Генпрокуратуры, связанного с экспроприацией украинского актива Сбербанка.

Определение о принятии предварительных обеспечительных мер, принятое 1 октября, на следующий день после подачи иска, отражено в арбитражной картотеке. Подробности решения пока не опубликованы, поэтому нельзя сделать вывод, удовлетворено ли ходатайство Генпрокуратуры об обеспечении полностью или частично.

Предварительное заседание по иску назначено на 5 ноября, следует из данных картотеки.

Генпрокуратура РФ из-за изъятия бывшей украинской "дочки" Сбербанка попросила суд наложить арест на 93,5 млрд рублей, находящихся на счетах The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в двух российских структурах американских банков, сообщалось ранее.

Ответчиками по этому делу указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York и JP Morgan. В качестве третьих лиц выступают Сбербанк России, "дочки" JP Morgan и Citibank в РФ, а также украинский Международный резервный банк (МР банк, бывшая украинская "дочка" Сбера).

МР банк с 2007 года принадлежал Сбербанку России. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка и запустил процедуру его ликвидации. Весной 2022 года власти Украины приняли решение изъять ценные бумаги и имущество бывшей украинской "дочки" Сбера в пользу государства.

У МР банка, пока он еще находился под контролем Сбера, были корсчета в Bank of New York (на $250,8 млн) и JP Morgan Chase (на $121,2 млн), говорится в иске Генпрокуратуры, Сбербанку в добровольном порядке эти средства не возвращены. Генпрокуратура полагает, что нарушенные ответчиками публичные интересы РФ подлежат восстановлению путем признания права собственности Сбербанка на денежные средства МР банка, находящиеся на счетах в американских кредитных организациях ($372 млн). Впоследствии предполагается их взыскание в пользу Сбербанка.