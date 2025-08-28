Минпросвещения не вводит общие требования к школьной форме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Каждое образовательное учреждение может само устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону школьной одежды, однако форма в школе дисциплинирует, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня по закону каждая школа может определить тот или иной фасон, рекомендовать ту или иную школьную форму. И в целом школьная форма с одной стороны дисциплинирует, но, с другой стороны, это, особенно если школа имеет хорошие традиции, имеет историю, то это определенное воспитание", - сказал он.

Он подчеркнул, что Минпросвещения не дает рекомендаций по какой-то определенной школьной форме.

Кравцов 28 августа принял участие в открытии в ГУМе на Красной площади выставки "История школьной формы 1900-2025". Посетители выставки смогут увидеть полные комплекты формы разных лет на манекенах, ознакомиться с архивными фотографиями и предметами быта, почувствовать атмосферу времени через декоративные детали и мультимедийные материалы.