Поиск

Минпросвещения не вводит общие требования к школьной форме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Каждое образовательное учреждение может само устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону школьной одежды, однако форма в школе дисциплинирует, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня по закону каждая школа может определить тот или иной фасон, рекомендовать ту или иную школьную форму. И в целом школьная форма с одной стороны дисциплинирует, но, с другой стороны, это, особенно если школа имеет хорошие традиции, имеет историю, то это определенное воспитание", - сказал он.

Он подчеркнул, что Минпросвещения не дает рекомендаций по какой-то определенной школьной форме.

Кравцов 28 августа принял участие в открытии в ГУМе на Красной площади выставки "История школьной формы 1900-2025". Посетители выставки смогут увидеть полные комплекты формы разных лет на манекенах, ознакомиться с архивными фотографиями и предметами быта, почувствовать атмосферу времени через декоративные детали и мультимедийные материалы.

Минпросвещения Сергей Кравцов ГУМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Школам рекомендовали составить списки для пропускного режима к 1 сентября

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });