Минпросвещения заявило о рекомендательном характере типовых требований к школьной форме

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Для школьной формы с 3 сентября 2025 года вводится ГОСТ, однако российские школы вправе самостоятельно устанавливать требования к ее внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия, сообщили в четверг журналистам в министерстве просвещения РФ.

"В соответствии с п. 1 ст. 38 федерального закона "Об образовании в РФ" школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету, фасону и знакам отличия формы, учитывая мнение родителей и обучающихся. При этом образовательные организации могут использовать ГОСТ в качестве общих типовых требований к одежде, дополняя их собственными нормативами", - говорится в сообщении.

Минпросвещения РФ рекомендует регионам внедрять типовые требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом. В министерстве пояснили, что применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества школьной формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.

"По информации Минпромторга России, возможность обеспечения продуктом, соответствующим ГОСТу, подтверждают крупнейшие швейные предприятия легкой промышленности. Добавим, что ГОСТ устанавливается для производителей, он не предполагает единый общий вид школьной формы, но поможет родителям выбрать качественный комплект", - отметили в министерстве.

С 3 сентября 2025 года вступают в силу изменения в приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст, утверждающие ГОСТ Р 71582-2024 "Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования". Документ допускает досрочное применение.