Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ сообщили, что не планируют вводить единую школьную форму в России, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников с учетом их мнения и родителей.

"Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников", - сообщили журналистам в министерстве в среду.

В Минпросвещения отметили, что в соответствии приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.

В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность, отмечается в сообщении.