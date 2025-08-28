Школам рекомендовали составить списки для пропускного режима к 1 сентября

Выбор, где проводить торжественную линейку, оставили за школами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торжественные линейки 1 сентября 2025 года в России могут проходить как в актовом, спортивном залах, так и на улице, решение принимает образовательная организация; рекомендуется также формирование списков для пропускного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения.

Такие рекомендации по проведению Дня знаний для школьников и студентов колледжей разработал подведомственный Минпросвещения России Институт изучения детства, семьи и воспитания.

"Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице - решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

В число рекомендаций также входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медработника и формирование списков для пропускного режима.

"Допускается использование традиций учреждения, среди которых вынос знамени, исполнение гимна организации, возложение цветов к памятным местам. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам СВО. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендуется предоставить слово ученикам первых и одиннадцатых классов в школе и выпускникам в колледже.

"Организация торжественной линейки ко Дню знаний является важным событием. При этом в первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи. Поэтому 1 сентября на каждой линейке предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна", - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

В День знаний планируется первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?"