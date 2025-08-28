Поиск

Школам рекомендовали составить списки для пропускного режима к 1 сентября

Выбор, где проводить торжественную линейку, оставили за школами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торжественные линейки 1 сентября 2025 года в России могут проходить как в актовом, спортивном залах, так и на улице, решение принимает образовательная организация; рекомендуется также формирование списков для пропускного режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения.

Такие рекомендации по проведению Дня знаний для школьников и студентов колледжей разработал подведомственный Минпросвещения России Институт изучения детства, семьи и воспитания.

"Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице - решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

В число рекомендаций также входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медработника и формирование списков для пропускного режима.

"Допускается использование традиций учреждения, среди которых вынос знамени, исполнение гимна организации, возложение цветов к памятным местам. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам СВО. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендуется предоставить слово ученикам первых и одиннадцатых классов в школе и выпускникам в колледже.

"Организация торжественной линейки ко Дню знаний является важным событием. При этом в первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи. Поэтому 1 сентября на каждой линейке предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна", - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

В День знаний планируется первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?"

Минпросвещения Сергей Кравцов СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });