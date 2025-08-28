В Геленджике лесной пожар распространился уже на 19 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Под Геленджиком площадь пожара, который начался после падения обломков БПЛА увеличилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 19 га", - говорится в сообщении.

Лес загорелся после падения обломков беспилотника в лесничестве в районе села Криница (Геленджик). Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 17 га.

Из-за пожара в Геленджике эвакуировали базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы.

Разрушений и пострадавших нет. Пожар тушат более 250 человек, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС.

Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их уже перевезли в безопасное место на катере ГИМС МЧС.

Один из очагов пожара в районе села Береговое локализовали на площади в 2 га.