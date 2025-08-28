Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 32 га

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Увеличилась площадь пожара в лесничестве под Геленджиком, возникшем после падения обломков БПЛА , сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С ночи сотрудники МЧС и Кубань-СПАС тушат лесной пожар под Геленджиком. Сейчас там горят четыре участка, к сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 гектаров", - написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 19 га.

Из-за пожара в Геленджике эвакуировали базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы.

Разрушений и пострадавших нет. В тушении участвуют более 300 человек, задействовано около 80 единиц техники, в том числе самолет Бе-200 МЧС России и вертолет Ми-8.