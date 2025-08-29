Гидрометцентр составил прогноз погоды в городах РФ на 1 сентября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Самая высокая температура 1 сентября во время школьных линеек будет в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, холоднее всего будет в Анадыре, где утром будет около плюс 6, сообщил на пресс-конференции в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В регионах Дальнего Востока, в Петропавловске-Камчатском утром 1 сентября температура будет около плюс 10 градусов, днем она повысится до плюс 19 гарусов, будет без осадков. В Анадыре также не ожидается осадков, но достаточно холодно - утром плюс 6 градусов, днем "невысокие" температуры - до плюс 11, кроме того там прогнозируется ветер до 15 м/с, сказал Вильфанд.

По его словам, во Владивостоке 1 сентября прогнозируется дождливая погода с усилением ветра, но тепло: утром - плюс 17 - плюс 19 градусов, днем около плюс 22 - плюс 25 градусов. В Амурской области дождь и плюс 17 - плюс 19 градусов утром и около плюс 25 днем. В Хабаровском крае 1 сентября будет аналогичная температура, но без осадков. В Южно-Сахалинске прогнозируется дождь и тепло - утром плюс 15, днем плюс 22, в Чите - утром плюс 11, днем до плюс 23.

В Сибирском федеральном округе в Красноярском крае - кратковременный дождь, утром в Красноярске 1 сентября будет около плюс 12 градусов, днем - около плюс 20. В Новосибирской, Омской, Томкой и Кемеровской области прогнозируются небольшие кратковременные дожди и около плюс 10 утром, а днем - около плюс 16 - плюс 18, сказал Вильфанд.

На Урале в Челябинске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске без осадков, температура от плюс 8 до плюс 10 градусов утром и до плюс 16 - плюс 18 днем.

В Приволжском федеральном округе в Уфе и Казани утром 1 сентября прогнозируется плюс 13 - плюс 14 градусов, днем до плюс 25 и без осадков. На севере Приволжского федерального округа - в Кирове и Перми - температура утром плюс 10 - плюс 15, днем плюс 17 - плюс 19 и небольшой дождь. В Самаре, Пензе и Саратове прогнозируется погода без осадков и температура утром плюс 17 - плюс 18, днем - плюс 24 - плюс 28.

В регионах Центрального федерального округа утром 1 сентября будет без осадков, на юге ЦФО - в Тамбовской, Курской, Липецкой и Воронежской областях - температура утром плюс 16 - плюс 18, днем - плюс 24 - плюс 26 градусов "и даже до плюс 28 градусов".

Жарко 1 сентября утром будет в Южном и Северо-Кавказском округах. В Волгоградской, Астраханской, Ростовых областях утром - плюс 20 градусов, после полудня - за плюс 30 градусов. В Ставрополье и в Краснодарском крае - утром плюс 20 - плюс 23, днем - плюс 29 - плюс 34 градуса. Погода будет облачной и без осадков. В Сочи утром около плюс 23 градуса, а днем около плюс 28 - плюс 30 градусов и без осадков. В Крыму утром плюс 21 - плюс 23 градуса, днем до плюс 29.

В Северо-Западном федеральном округе в Архангельске без осадков и утром плюс 10, днем - плюс 15 градусов. Прохладно 1 сентября будет в Мурманске - утром плюс 8, днем плюс 12 и кратковременный дождь. В Пскове и Калининграде утром плюс 14 - плюс 16 градусов и без осадков, проинформировал Вильфанд.