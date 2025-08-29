Утром 1 сентября в Москве будет до 18 градусов тепла, в Петербурге - до 14

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - 1 сентября температура в Москве во время школьных линеек будет около 17 градусов, осадков не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что температура понизится. Она будет 1 сентября очень высокая, но не на 6-7 градусов выше нормы, как в выходные, а на 4-5 градуса. Дневные температуры плюс 24 - плюс 26, утром во время школьных линеек - плюс 16 - плюс 18 градусов, без осадков", - сказал он.

В отдельных районах Московской области могут пройти небольшие осадки.

В Петербурге во время школьных линеек будет плюс 12 - плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17 - плюс 19.