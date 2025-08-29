Поиск

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Температура в начале сентября на всей территории России будет около и выше нормы, чуть ниже нормы она будет только на Чукотке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Прогноз аномалий температуры на 10 дней (...) с 29 августа по 7 сентября. Везде (на карте - ИФ) розовый цвет, прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы, но отклонение (ниже нормы на - ИФ) 0,3 - 0,5 (градуса - ИФ). В основном на всей территории, я бы сказал, прогноз выглядит в розовом цвете", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что "в целом, на территории нашей страны, осень вполне тепло приветствует жителей, холодной погоды не ожидается".

Говоря о прогнозе на ближайшие пять дней, он уточнил, что заметное понижение температуры прогнозируется в самых густонаселённых районах Сибирского федерального округа - в Омской, Томкой, Новосибирской и Кемеровской областях, в Красноярском крае. "Но это не означает, что будет холодная погода, просто после очень жаркой погоды (...) будет приближение к нормальной погоде", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температуры в этих регионах понизятся примерно на 10 градусов - после тридцатиградусной жары будет около плюс 20 градусов.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
