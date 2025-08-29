Дело писателя Дмитрия Быкова будет рассматривать Черемушкинский суд

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы рассмотрит дело писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом), сообщила столичная прокуратура.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа (Москвы) утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова", - сказано в сообщении надзорного ведомства. Ему вменяют

Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России), ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

"Установлено, что в октябре 2023 года Быков, находясь за пределами Российской Федерации, разместил в открытом доступе на одном из видеохостингов видеоролик со своим интервью, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции", - информирует прокуратура.

Кроме того, добавили в ведомстве, Быков, включенный в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности, "в нарушение порядка деятельности иностранного агента в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Быков заочно арестован.

Минюст признал Быкова иностранным агентом в июле 2022 года.