В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб автомобилист

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке БПЛА на автомобиль в селе Каменский Хутор Климовского района, есть погибший.

"В результате (...) удара украинских FPV-дронов по двигавшемуся гражданскому автомобилю (...) погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома. Жильцы были оперативно эвакуированы", - написал Богомаз в Telegram.

Он добавил, что семье погибшего окажут материальную помощь.