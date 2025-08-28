Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Брянской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшей в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в деревне Шилинка Суземского района.

"В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена жительница", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.



