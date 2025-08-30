Самолет Ил-76 привлекли к тушению лесного пожара под Геленджиком

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более 400 человек продолжают тушить крупный природный пожар под Геленджиком, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Как отмечается в сообщении, помогает бороться с огнем авиация МЧС России - самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8.

Всего к тушению привлечено 102 единицы техники.

В лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника в четверг утром произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, огонь удалось локализовать на 42,4 га. В пятницу утром один из очагов был ликвидирован. К тушению пожара привлечена авиация.