Поиск

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 га

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в лесничестве под Геленджиком (Краснодарский край), возникшего после падения обломков БПЛА, увеличилась до 41,5 га, передает пресс-служба МЧС РФ.

Накануне сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 39,5 га.

К утру пятницы группировку по тушению лесного пожара предполагалось увеличить на 200 человек - до 500 специалистов. Также планируется задействовать два вертолета и самолет МЧС. Для контроля за распространением огня 95 сотрудников будут круглосуточно дежурить по периметру очагов.

МЧС РФ Краснодарский край Геленджик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская фарминдустрия подошла к фазовому переходу

Российская фарминдустрия подошла к фазовому переходу

Четыре здания повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 39 га

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 39 га

Что произошло за день: четверг, 28 августа

В России начинают готовить врачей с IT-навыками

В России начинают готовить врачей с IT-навыками

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7047 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });