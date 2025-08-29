Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 га

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в лесничестве под Геленджиком (Краснодарский край), возникшего после падения обломков БПЛА, увеличилась до 41,5 га, передает пресс-служба МЧС РФ.

Накануне сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 39,5 га.

К утру пятницы группировку по тушению лесного пожара предполагалось увеличить на 200 человек - до 500 специалистов. Также планируется задействовать два вертолета и самолет МЧС. Для контроля за распространением огня 95 сотрудников будут круглосуточно дежурить по периметру очагов.