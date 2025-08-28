Группировку для тушения лесного пожара в Геленджике увеличат еще на 200 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В данный момент с пожаром в Геленджике борются более 300 человек, к утру пятницы группировку по тушению лесного пожара увеличат на 200 человек, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

"Завтра к утру группировку усилят еще на 200 человек. Также планируется работа двух вертолетов и самолета от МЧС России. Для обеспечения питания ликвидаторов организована полевая кухня, а также места для отдыха и приема пищи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в целях обеспечения безопасности пожарных активное тушение прекратили с наступлением темноты. Для контроля за распространением огня 95 сотрудников будут круглосуточно дежурить по периметру очагов.

Ранее сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, потом она выросла до 32 га.

Разрушений и пострадавших нет. В тушении участвуют более 300 человек, задействовано около 80 единиц техники, в том числе самолет Бе-200 МЧС России и вертолет Ми-8.