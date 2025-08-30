Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевший является родственником первого пациента, еще один человек проходит обследование, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. (...) Результаты обследования с использованием ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все заболевшие - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

"Риск распространения инфекции в стране отсутствует. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили о первом завозном случае лихорадки чикунгунья.