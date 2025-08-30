Поиск

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевший является родственником первого пациента, еще один человек проходит обследование, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. (...) Результаты обследования с использованием ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все заболевшие - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. Сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.

"Риск распространения инфекции в стране отсутствует. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - подчеркнули в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. От человека к человеку болезнь не передается.

Основные переносчики чикунгуньи - комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus - распространены на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, а в настоящее время распространились также в Европе и Северной Америке.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья - повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Роспотребнадзор Шри-Ланка лихорадка чикунгунья
