В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Комар кусаки, переносчик инфекции Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья, больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести; рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка не передается от человека к человеку, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что "рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых".

"На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, на следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако проведенные тесты показали, что у госпитализированного вирус чикунгунья.

"Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.



