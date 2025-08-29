В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья, больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести; рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка не передается от человека к человеку, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что "рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых".
"На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - отметили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, на следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако проведенные тесты показали, что у госпитализированного вирус чикунгунья.
"Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 7 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.