Восстановлено энергоснабжение, нарушенное обстрелом ВСУ в Курской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение в трёх приграничных районах Курской области, нарушенное при обстреле с украинской стороны, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Хинштейн сообщил, что при обстреле ВСУ города Рыльска оказался перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ", из-за чего было нарушено энергоснабжение в трех районах области. Без света оставались более 17 тыс. потребителей.