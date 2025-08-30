Поиск

Почти 600 человек числятся пропавшими без вести в курском приграничье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пропавшими без вести числятся 590 жителей приграничных районов Курской области, связь с которыми была потеряна после вторжения украинских войск в регион, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Установлена судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек. Мы понимаем местонахождение 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, и погибших). Как сообщили коллеги из аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идет переговорный процесс. (...) О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Хинштейн уточнил, что всего в реестре жителей приграничья, связь с которыми была утеряна после вторжения ВСУ в регион, находится 2 132 человека.

Кроме того, он сообщил, что с 1 января текущего года с приграничных территорий удалось вывезти тела 201 погибших мирных жителей. Он подчеркнул, что эта работа затруднена в связи с оперативной обстановкой.

Курская область Александр Хинштейн
