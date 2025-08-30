Более 17 тысяч курян остались без света после обстрела ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле с украинской стороны территории Рыльского района.

"В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей). Будет сделано всё, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.