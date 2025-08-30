Подстанция и социальные объекты в Курской области подверглись атаке ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках с украинской стороны территории региона.

"Вчера поздно вечером в селе Мантурово Мантуровского района вражеский БПЛА совершил атаку на электроподстанцию. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысяч человек. Уже ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, ночью ВСУ также обстреляли село Густомой Льговского района. В результате обстрела повреждены остекление и фасады школы, отделения почты, местного Дома культуры, частного дома, а также автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, сообщил Хинштейн.