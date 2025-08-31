Поиск

Три жителя Белгородской области ранены в результате атаки ВСУ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали Белгород и Новую Таволжанку Белгородской области: две женщины и мужчина получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Мужчину и женщину, получивших контузии и слепые осколочные ранения, доставляют в городскую больницу.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона ранена женщина. В тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног главой поселения она доставлена в Шебекинскую ЦРБ, добавил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область Новая Таволжанка
