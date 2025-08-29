Два человека ранены после атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Ранены двое мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора в пятницу.

Одна пострадавшая получила баротравму и осколочные ранения, второй пострадавший - баротравму и черепно-мозговую травму, они госпитализированы.