Лесные пожары под Геленджиком ликвидированы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили крупный природный пожар под Геленджиком, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в воскресенье.

"В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", - написал он в своем телеграм-канале.

В лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника в четверг утром произошло возгорание в лесном массиве. Изначально площадь пожара составляла 0,3 га, огонь удалось локализовать на 42,4 га.

Геленджик Краснодарский край Вениамин Кондратьев
