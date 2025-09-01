Военные РФ нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину оборону армии Украины, в течение суток нанесены удары по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Ольговское Запорожской области и Вороное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки Вооруженные силы Украины потеряли здесь свыше 220 военнослужащих и семь автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Белицкое, Родинское, Красный Лиман, Удачное, Красноармейск и Лысовка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство обороны.

По его информации, потери украинских сил на этом участке в течение суток составили свыше 415 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Боровская Андреевка, Новосергеевка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По словам военных, потери украинской армии в зоне действий группировки составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 24 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Пазено, Северск, Константиновка, Федоровка, Марково, Николаевка, Миньковка, Васюковка, Иванополье и Переездное Донецкой Народной Республики", - проинформировали в ведомстве.

Согласно его данным, за сутки в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожен склад материальных средств, а также склад горюче-смазочных материалов.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка сил специальных операций в районах населенных пунктов Павловка, Великая Березка, Алексеевка, Ястребиное, Юнаковка и Пролетарское Сумской области", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что на харьковском направлении группировка нанесла поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Зеленого и Волчанска.

"Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство сообщило, что подразделения группировки "Днепр" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах Белогорья, Степногорска в Запорожской области, Отрадокаменки, Львово, Антоновки, Белозерки и Садового в Херсонской области. Здесь украинские силы потеряли за сутки свыше 60 военнослужащих, десять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.