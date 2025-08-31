Поиск

Российские военные нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским силам в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великая Березка, Кияница и Храповщина Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, нанесены удары по подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районе Амбарного и Волчанска Харьковской области.

"Противник потерял до 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - сказано в сообщении Минобороны.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска успешно выполняют задачи по созданию в Сумской и Харьковской областях зоны безопасности вдоль границы.

