Вице-премьер Савельев дал старт сварке первого шва поезда для ВСМ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев по телемосту дал старт сварке первого шва кузова высокоскоростного поезда на площадке завода-производителя поездов для ВСМ ООО "Уральские локомотивы" (Свердловская область, входят в холдинг "Синара-Транспортные машины" (OKPO code: 82085471) группы "Синара).

"До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов, до 2030 года поэтапно увеличим количество до 43 поездов", - сообщил Савельев.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе церемонии заявил, что все работы идут по графику.

"Сегодня мы задаем старт сварке первого поезда, первого локомотива. (...) Та площадка, на которой мы присутствуем, сможет выпускать 144 вагона ежегодно, это создает нам мощности не только для (...) ветки между Москвой и Санкт-Петербургом, эти мощности позволяют нам вводить и другие проекты", - заявил Алиханов.

В настоящее время на "Уральских локомотивах" ведется строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Общая площадь новых объектов составит 67 тыс. кв. м. Стоимость работ оценивается в 44 млрд рублей. Генеральный подрядчик "Синара-Девелопмент" планирует завершить строительство к концу 2026 года.

С запуском комплекса по производству поездов для ВСМ появится возможность одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Опытный образец первого в России высокоскоростного электропоезда планируется отправить на сертификационные испытания в 2027 году, они продлятся до конца первого квартала 2028 года.

Ранее глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщал, что поезд для ВСМ в будущем будет беспилотным, управляемым с помощью искусственного интеллекта.