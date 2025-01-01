Поиск

Президент дал поручения по подготовке к строительству ВСМ Москва-Петербург

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта, включая принятие кредитными организациями соответствующих решений", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, сформулированных после совещания с членами правительства 11 декабря.

Срок исполнения поручения - 5 января 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кроме того, правительству поручено представить предложения "по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия".

Кабинету министров предстоит представить предложения по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

Срок исполнения- 15 марта 2025 года.

До 1 апреля 2025 года правительство должно выработать предложения по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития.

Ответственным назначен Мишустин.

Михаил Мишустин ВСМ Москва-Петербург Владимир Путин Герман Греф Олег Белозеров РЖД Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Разлив мазута в Керченском проливе

С Черноморского побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

Минимальная цена на сигареты повышена до 135 рублей за пачку

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину
Разлив мазута в Керченском проливе

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже в Анапе

Локальные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже в Анапе

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

Омбудсмены РФ и Украины пообщались с военнопленными с обеих сторон

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5639 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе103 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });