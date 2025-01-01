Президент дал поручения по подготовке к строительству ВСМ Москва-Петербург

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД и Сбербанком обеспечить принятие решений, необходимых для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, в том числе в части, касающейся предоставления мер государственной поддержки российским производителям высокоскоростного подвижного состава и финансирования данного проекта, включая принятие кредитными организациями соответствующих решений", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, сформулированных после совещания с членами правительства 11 декабря.

Срок исполнения поручения - 5 января 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава РЖД Олег Белозеров и президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кроме того, правительству поручено представить предложения "по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия".

Кабинету министров предстоит представить предложения по реализации комплекса мер по подготовке педагогических работников в области информационных технологий, в том числе в области развития и применения технологий искусственного интеллекта, для российских общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

Срок исполнения- 15 марта 2025 года.

До 1 апреля 2025 года правительство должно выработать предложения по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития.

Ответственным назначен Мишустин.