Сборка первого поезда для ВСМ Москва-Петербург начнется в ближайшие дни

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сборка первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург начнется в ближайшие дни, заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе пленарной сессии "PRO//Движение.Экспо" в пятницу.

"Мы приступаем (к сборке поезда - ИФ) в течение нескольких дней. (...) Буквально в ближайшее время сборка начнется", - сказал Белозеров.

"Поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете беспилотным, и управлять им будет ИИ, который мы тоже знаем, как разрабатывать", - добавил глава РЖД.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ветки предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

