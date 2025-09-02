Поиск

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Денис Аллаяров
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новые обстоятельства появились в деле свердловского редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, сообщает СМИ в своем телеграм-канале.

"Сумма взятки выросла с 20 до 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 июня сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис уральского информагентства Ura.ru. Аллаяров стал фигурантом дела о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По данным Ura.ru, в частности, Аллаярову вменяли передачу 20 тыс. рублей экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его дядей.

Карпов же обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК РФ).

6 июня суд отправил Карпова под домашний арест на два месяца. Аллаярова на такой же срок отправили в СИЗО. Позже Аллаярову продлили арест до октября.


