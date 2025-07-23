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В Екатеринбурге задерживали редактора Ura.ru Игоря Сергеева

В силовых структурах "Интерфаксу" сказали, что журналиста задержали как свидетеля для следственных действий

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан журналист и редактор свердловского филиала Ura.ru Игорь Сергеев, сообщило агентство. По его сведениям, Сергеев проходит свидетелем по делу другого редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

"Журналист успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Сейчас защитники не имеют к нему доступа", - говорится в сообщении.

Затем агентство сообщило, что через несколько часов допроса Сергеева отпустили.

Агентство информирует, что Сергеев проходит свидетелем по делу другого редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.

Сергеев был доставлен к правоохранителям как свидетель, сообщили "Интерфаксу" в силовых структурах.

"Сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия. Сейчас он находится в статусе свидетеля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "процессуально задержания не было". "Это был привод, так как он скрывался от следствия", - уточнил источник.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области эту ситуацию не комментирует.

В отношении Аллаярова возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК). Суд 6 июня арестовал его на два месяца. По данным Ura.ru, в частности, Аллаярову вменяют передачу 20 тысяч рублей бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его родным дядей.

Карпов же обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290) и превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК). Он находится под домашним арестом.

5 июня в офисе Ura.ru прошли обыски

Екатеринбург СКР Игорь Сергеев Ura.ru Денис Аллаяров Андрей Карпов Свердловская область
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