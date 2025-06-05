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Силовики пришли с обысками в уральское информагентство URA.RU

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Расположенный в Екатеринбурге офис информационного агентства URA.RU посетили силовики, ведутся обыски, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, перед началом обысков были задержаны двое сотрудников редакции, в том числе редактор Денис Аллаяров, это связано с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего СМИ служебные сведения из ежедневной сводки.

На момент публикации получить комментарий в URA.RU не удалось. Позже собеседник в силовых структурах уточнил "Интерфаксу", что в редакции URA.RU изымают технику и документацию. По его данным, некоторым сотрудникам агентства грозит уголовная ответственность за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Обыски проходят не только в редакции, но и дома у некоторых журналистов. "Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале редакции.

Екатеринбург Ura.ru
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