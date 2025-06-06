Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Аллаярова

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 4 августа редактора свердловского филиала уральского информагентства URA.RU Дениса Аллаярова который обвиняется в даче взятки, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники силовых структур пришли с обысками в офис уральского информагентства URA.RU. На допрос были увезены Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров. После допроса Бодрова и Аллаярова отпустили домой как свидетелей.

Позже стало известно, что Аллаяров стал фигурантом дела о даче взятки должностному лицу (ч.3 ст. 291 УК РФ). Как уточняли "Интерфаксу" в правоохранительных органах, следственные действия связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции. Он, по предварительным данным, передавал СМИ служебные сведения из ежедневной сводки.

По данным URA.RU, Аллаярову вменяют передачу 20 тыс. рублей экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его дядей.

Карпов обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд ранее в пятницу отправил его под домашний арест на два месяца.