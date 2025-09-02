ВСУ дронами атаковали жилые дома в Энергодаре Запорожской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками по жилой застройке города Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил во вторник глава горадминистрации Максим Пухов.

"Сегодня в течении дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке", - написал Пухов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обошлось без пострадавших. Повреждения уточняются.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.