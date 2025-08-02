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Жительница Энергодара погибла после атаки дрона ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Женщина погибла в Энергодаре (Запорожская область) в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль, еще один человек получил ранения, сообщил в субботу глава городской администрации Максим Пухов.

По уточненным данным, приведенным Пуховым в своем телеграм-канале, погибла женщина, находившаяся в автомобиле. Водитель машины, мужчина, получил ранения. Его эвакуировали, оказывают медпомощь.

Он уточнил, что атака произошла в районе промышленной зоны Энергодара. На месте происшествия фиксируется присутствие еще нескольких дронов ВСУ.

"Данная обстановка создает крайне высокий риск и существенно затрудняет возможности экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим и проведению необходимых работ на месте происшествия", - добавил Пухов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 25 июля.

Энергодар Запорожская область Максим Пухов
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