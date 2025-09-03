Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 3 декабря

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Итоговое сочинение, которое является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА) для учащихся одиннадцатых классов, пройдет 3 декабря 2025 года; 4 февраля и 8 апреля 2026 года назначены дополнительными днями, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля. В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля", - говорится в сообщении.

Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля, уточнили в пресс-службе.

Написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут обучающиеся, получившие "незачет"; удаленные за нарушение требований порядка проведения ГИА; не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально, пояснили в ведомстве.