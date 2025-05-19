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В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут

В 2025 году правила пересдачи ЕГЭ менять не будут
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правила пересдачи ЕГЭ в текущем году меняться не будут, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

"Каждый балл – это кропотливая учеба в течение 11 лет, и в течение недели или двух кардинально изменить к лучшему результаты невозможно, если нет сильной школьной основы. Поэтому мы не хотим мотивировать всех выпускников, чтобы они просто шли на пересдачу в надежде, чтобы засчитали лучший результат. (…) Здесь позиция экспертов однозначная – мы не меняем подходы в этом году", – сказал Музаев.

Он добавил, что "пересдача не для того, чтобы мотивировать всех участников прийти и что-то сдать". "Пересдача – это ответственный шаг. Играть в "получится – не получится", в ЕГЭ такие варианты не проходят", - пояснил глава ведомства.

Кроме того, Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны. "Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем", - сказал глава ведомства.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрированы более 716 тыс. человек.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов. Эту возможность обеспечили в том же году. При этом условием было, что засчитывается не лучший из двух результатов, а только второй, по итогам пересдачи.

ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев
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