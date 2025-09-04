"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" возобновляет традиционные для зимнего сезона регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку, сообщила пресс-служба компании.

Полеты на сейшельский остров Маэ начнутся с 27 сентября и будут выполняться дважды в неделю. Рейсы в шри-ланскийский Коломбо начнутся с 4 октября и будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов открыта.

На воздушной линии между Москвой и Сейшелами будут задействованы лайнеры Airbus A350. Полеты в Коломбо будут выполняться на широкофюзеляжных Boeing 777.

Ранее "Аэрофлот" сообщал о возобновлении сезонной программы регулярных полётов в Гоа из Москвы и Екатеринбурга, а также о запуске нового рейса в Гоа из Новосибирска.