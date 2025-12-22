Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко в понедельник журналистам. В результате полученных травм Сарваров скончался, добавила она.

По ее словам, следствием отрабатываются различные версии убийства, одной из которых "является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами".

"По данному факту главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ)", - сказала Петренко.

Она отметила, что по поручению председателя СКР "для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата".

"Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - сказала представитель ведомства.