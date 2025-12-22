Поиск

Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля", - сказала Петренко в понедельник журналистам. В результате полученных травм Сарваров скончался, добавила она.

По ее словам, следствием отрабатываются различные версии убийства, одной из которых "является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами".

"По данному факту главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ)", - сказала Петренко.

Она отметила, что по поручению председателя СКР "для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата".

"Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", - сказала представитель ведомства.

СКР Москва Светлана Петренко Генштаб РФ Фанил Сарваров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Два причала и два судна повреждены в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 дронов, включая 23 над Черным морем

Обломки БПЛА повредили трубопровод в краснодарском поселке на берегу Черного моря

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });