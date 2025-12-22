Поиск

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите в Санкт-Петербурге, сообщили госагентству АЗЕРТАДЖ в администрации азербайджанского президента.

"Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика", - сказали в администрации Алиева.

Там отметили, что Азербайджан регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами Содружества.

В администрации также разъяснили причины неучастия президента Азербайджана в состоявшемся 21 декабря в Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета: "Президент Ильхам Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза".

