Мантуров сообщил о формировании заказов на первую в РФ конвейерную линию сборки спутников

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Идет работа по формированию заказов под загрузку первой в России конвейерной линии сборки спутников на предприятии "Решетнев", сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Роскосмосу" была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идёт работа по формированию заказов под загрузку этой линии", - сказал Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.

"Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зондирования Земли", - заявил он.

В кабмине также сказали, что Мантуров вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым ознакомился с производственными возможностями АО "Решетнев".

"Генеральный директор предприятия Евгений Нестеров доложил Денису Мантурову о создании и запуске на предприятии первой отечественной конвейерной линии сборки космических аппаратов массой до 300 кг и их составных элементов. На линии применяются системы роботизации и автоматизированного контроля, такие как "умный" инструмент, машинное зрение на основе нейросетей, визуализация процесса выполнения производственных операций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов, повысить производительность труда, и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей на всей территории России".

В правительстве сообщили, что первый вице-премьер в ходе рабочей поездки в Красноярский край также посетил АО "Красмаш" (производитель межконтинентальных баллистических ракет "Сармат").

"Денис Мантуров посетил Красноярский машиностроительный завод, который выпускает ракетно-космическую технику и оборудование для ТЭК, и обсудил с членами делегации и руководством предприятия вопросы кадрового обеспечения отрасли и выполнения ГОЗ", - заявили в кабмине.

Денис Мантуров
