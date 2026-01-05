РФ призвала к освобождению Мадуро и переговорам между США и Венесуэлой

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенных президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сказал Небензя, выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле.

По словам представителя РФ, "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров".

Как отметил Небензя, "для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий".

"Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал представитель РФ.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции.