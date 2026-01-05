Что произошло за день: понедельник, 5 января

Начало суда над Мадуро, призыв России его освободить, новый главный тренер "Спартака" и уничтожение летевших на Москву БПЛА

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке по делу о незаконных поставках наркотиков в США. Ни он, ни его жена на заседании вину не признали.

- Швейцария заморозила активы президента Мадуро и приближенных к нему лиц, сообщил Федеральный совет страны, отметив, что тем самым стремится предотвратить вывод активов.

- Россия призывает США немедленно освободить Николаса Мадуро и его жену, находящихся под стражей в Нью-Йорке, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. По его словам "любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем переговоров". Произошедшее же он назвал "международным разбоем".

- Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером футбольного клуба "Спартак", контракт с испанцем подписан до лета 2028 года.

- Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море, он обеспечивал их интернет-связь со скандинавскими странами. В литовском Национальном центре управления кризисами (NKVC) заявили, что этот кабель является одним из элементов критической инфраструктуры Литвы и Латвии. Проходящий через него интернет-трафик в настоящее время распределен по другим каналам.

- Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а гражданам РФ - воздержаться от поездок в эту страну до нормализации обстановки.

- Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб начали работы на месте падения обломков.

- Дональд Трамп не поддержал кандидатуру оппозиционного политика Марии Корины Мачадо на пост нового президента Венесуэлы, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому. По словам собеседника издания, "хотя в итоге Мачадо заявила, что посвящает награду Трампу, само ее согласие принять премию стало "смертным грехом".