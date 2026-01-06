Поиск

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 129 украинских дронов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 23:00 по Москве понедельника до 7:00 вторника перехватили и уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что 29 дронов нейтрализованы над Брянской областью, 15 - над Белгородской, 13 - над Ярославской, 10 - над Новгородской, девять - над Смоленской, по семь - над Курской и Пензенской областями, по шесть - над Тверской областью и Башкирией, по пять - над Астраханской и Ростовской областями, четыре - над Калужской, по два - над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями и по одному БПЛА - над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, Крымом и Татарстаном.

